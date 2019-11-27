РИАМО - 27 ноя. Аттестаты на экспорт молочной продукции получили 53 производителя Подмосковья, в реестр компаний, имеющих право поставлять молочную продукцию в страны Евразийского экономического союза, включены 87 предприятий региона, сообщил в среду на VI Международном агропромышленном молочном форуме первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области - главный государственный ветеринарный инспектор региона Сергей Воскресенский.

В рамках форума проходит дискуссия, в ходе которой специалисты отрасли обсуждают вопросы, касающиеся введения обязательной электронной ветеринарной сертификации молочной продукции, а также процедуру подключения к системе молочных производителей, ее преимущества и риски.

«На сегодняшний день в Московской области на экспорт аттестованы 290 предприятий, из них 53 — на экспорт молочной продукции. В реестр предприятий, осуществляющих поставки в страны Евразийского экономического союза, включено 431 предприятие. Из них 87 имеют право на поставки молочной продукции. Как видите, ничего невозможного нет, люди работают», - сказал Воскресенский.

Он добавил, что ведомство оказывает помощь предпринимателям в сфере электронной ветеринарной сертификации. Так, для региональных производителей молочной продукции регулярно проводят семинары по работе с системой «Меркурий». Курсы организованы в учебном центре постдипломного образования и повышения квалификации в Домодедове.

«У нас достаточно давно уже работает чат, посвященный этим вопросам. Администратором чата является Олег Сирота (сыровар из Истры - ред.) и ваш покорный слуга. Если хотите принять участие, присылайте свои номера телефонов», - обратился к производителям молочной продукции Воскресенский.

С 1 ноября 2019 года готовая молочная продукция в России должна сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами.

Оформлять необходимые документы в системе «Меркурий» следует для питьевого молока, кисломолочных продуктов и мороженого.

VI Международный агропромышленный молочный форум проходит 26 и 27 ноября в доме правительства Московской области. Региональные власти организуют его при поддержке министерства сельского хозяйства РФ. В этом году в мероприятии участвуют более 3,4 тысячи человек, более 300 иностранных гостей из 31 страны и семь официальных делегаций.