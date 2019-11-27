РИАМО - 27 ноя. Устойчивый снежный покров может сформироваться в Московском регионе уже в ближайшее время, осадки, которые выпадут в скором времени, не успеют растаять, сообщил журналистам в среду заместитель директора Гидрометцентра России Юрий Варакин.

«1 декабря и до 4 декабря температура будет отрицательной и днем, и ночью, особенно в близлежащих с Подмосковьем областях, во Владимирской и Ярославской, поэтому везде, где выпадет снег, он останется. 5 декабря в течение одного дня выйдет узкий теплый сектор, который через ноль перейдет. 5-10 сантиметров снежного покрова не успеют растаять. Поэтому все равно снег будет, нужно уже готовиться к зиме, лыжи готовить и санки для детей. А в Москве главное, чтобы температура была около нуля и ниже», - сказал Варакин.

По его словам, разница в выпадении осадков даже между близлежащими регионами может достигать 3-5 миллиметров.