РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 ноя. Пожарные ликвидировали возгорание в дачном доме в СНТ «Садовый дом» городского округа Подольск, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«27 ноября в 10:32 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, СНТ «Садовый дом». Пожарные округа ликвидировали возгорание в 11:34», - говорится в сообщении.

В тушении пожара принимали участие две единицы техники и семь человек.