РИАМО - 27 ноя. Московский метрополитен открыл регистрацию на аукцион по продаже демонтированных табличек, участники могут выбрать максимум три лота, сообщается на сайте «Аукцион московского метро».

Всего на аукцион выставили 30 лотов, их начальная цена – 7,5 тысяч рублей. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте и выбрать не более трех табличек.

Так, можно будет купить двухсторонний световой короб «Выход в город» со станции «Тверская». Длина – 140 сантиметров, высота – 60 сантиметров. Без повреждений.

Также есть таблички со станций «Арбатская», «Киевская», «Площадь Революции» и других. Все они использовались в период с 1996 по 2018 годы, все находятся в хорошем состоянии.

Первый аукцион указателей столичной подземки прошел в августе. На нем было выручено около 700 тысяч рублей. Самым дорогим стал указатель «Нет прохода», висевший на станции «Охотный ряд» Сокольнической линии - его стоимость в ходе аукциона дошла до 51,5 тысячи рублей.

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