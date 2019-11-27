РИАМО - 27 ноя. В октябре 2019 года через систему «Меркурий» оформлено порядка 15 миллионов электронных ветеринарных сертификатов на молочную продукцию, произведенную в Подмосковье, сообщил в среду на VI Международном агропромышленном молочном форуме руководитель регионального проекта по внедрению ФГИС «Меркурий» Максим Баранов.

В рамках форума проходит дискуссия, в ходе которой специалисты отрасли обсуждают вопросы, касающиеся введения обязательной электронной ветеринарной сертификации молочной продукции, а также процедуру подключения к системе молочных производителей, ее преимущества и риски.

«В октябре на территории Московской области оформлено более 30 миллионов документов, из них около половины - на молочную продукцию. На сыр документы активно выписывались с июня-июля, когда на них была введена сертификация. Кисломолочная продукция (йогурт, кефир, сметана) и мороженое - пик приходится на ноябрь», - сказал Баранов.

Он добавил, что перед внедрением обязательной электронной ветеринарной сертификации проводились семинары, на которых производителям разъясняли правила работы в системе.

С 1 ноября 2019 года готовая молочная продукция в России должна сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами.

Оформлять необходимые документы в системе «Меркурий» следует для питьевого молока, кисломолочных продуктов и мороженого.

VI Международный агропромышленный молочный форум проходит в доме правительства Московской области. Региональные власти организуют его при поддержке министерства сельского хозяйства РФ. В этом году в мероприятии участвуют более 3,4 тысячи человек, более 300 иностранных гостей из 31 страны и семь официальных делегаций.