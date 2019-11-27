РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 ноя. В Балашихе на улице Советская заделали провал канализационного люка по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портал обращение, в котором попросил устранить провал люка на проезжей части автомобильной дороги по улице Советская. Он отметил, что напротив дома №35 по улице Советская большая выбоина, в которой находится канализационный люк. Администрация Балашихи рассмотрела данное обращение.

«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения относится к полномочиям органов местного самоуправления. Работы по устранению провала люка на проезжей части автомобильной дороги выполнены (фотоматериалы прилагаются)», – сказала начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашихи Юлия Смирнова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.