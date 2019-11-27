РИАМО - 27 ноя. В Московском регионе ожидаются осадки, в последний день осени и первый день зимы будет идти дождь, переходящий в мокрый снег, жителей региона ждут метеокачели, сообщил журналистам в среду заместитель директора Гидрометцентра России Юрий Варакин.

«Наиболее сложная погода для Московского региона и близлежащих Рязанской, Тульской, Владимирской, Ярославской и Ивановской областей, ожидается в субботу и с субботы на воскресенье. Суббота будет характерна наиболее сильными осадками в виде дождя, переходящего в мокрый снег ночью. Причем осадки начнутся уже с пятницы на субботу. Если по Московскому региону, то мы ожидаем от 10 до 15-20% месячной нормы осадков», - сказал Варакин.

По его словам, в эти дни прогнозируется плюсовая температура - от нуля до плюс 3 градусов. Однако уже в воскресенье жителей ждет отрицательная температура - до минус 4 градусов.

«Для автомобилистов, для работников ЖКХ будет достаточно сложная погода. Сильная гололедица на дорогах и осадки. Причем определенное дежавю может повториться и в первую неделю декабря. После такой уже устойчивой слабоотрицательной температуры, которая продержится как минимум до 4 декабря, 5-6 декабря придет очередной циклон и принесет порцию тепла, то есть опять переход через ноль в сторону плюса, 5-6 с осадками», — добавил эксперт.

К 6-7 декабря температура снова опустится до минус 4-5 градусов.

«Вот такие вот метеокачели. Две волны - с субботы на воскресенье с осадками, потом переход в минус и, где-то 5-6 декабря такая тоже достаточно неустойчивая и изменчивая погода», - заключил синоптик.

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