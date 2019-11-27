РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 ноя. Жители городского округа Люберцы до 20 декабря смогут сделать прививку от гриппа в поликлинических отделениях, сообщил главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Старцев.

«В поликлинические отделения Люберецкой областной больницы поступило 8 тысяч доз четырехвалентной вакцины нового поколения «Ультрикс/Квадри». Она предназначена для вакцинации взрослого населения против гриппа. Ее новизна заключается в способности сформировать иммунитет сразу против четырех штаммов гриппа», – сказал Старцев.

Он уточнил, что предшествующая вакцина была способна защитить от трех разновидностей возбудителей гриппа.

«Процедура вакцинации проводится бесплатно в часы работы поликлиники по месту прикрепления. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС», – подытожил Старцев.