РИАМО - 27 ноя. Внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути может появиться между Савеловским и Белорусским вокзалами в створе 5-й улицы Ямского поля, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Переход будет надземным и для удобства пешеходов, прежде всего – маломобильных граждан, его оснастят двумя лифтами.

«После сдачи в эксплуатацию первого Московского центрального диаметра Одинцово – Лобня интенсивность движения электропоездов на этом участке Московской железной дороги резко возрастет. Перебегать через пути по существующему настилу, как это делают сейчас москвичи, чтобы попасть с Бутырского вала на 5-ю улицу Ямского поля, станет вдвойне опасно. Поэтому принято решение о строительстве пешеходного перехода, который свяжет Бутырский и Беговой районы», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Проект планировки территории разработал ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы».

«Единственной возможностью создать условия для безопасного движения пешеходов является строительство внеуличного перехода над железной дорогой. Это позволит москвичам без риска для жизни попадать с Бутырского вала на улицы Ямского Поля, Правды и в Бумажный проезд», – добавила директор института Дина Саттарова.