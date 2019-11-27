РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 ноя. В новом цехе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска подготовили к отгрузке два блока для локальных сооружений глубокой биохимической очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (входит в Госкорпорацию «Ростех») подготовили к отгрузке два блока для локальных сооружений глубокой биохимической очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод. Блоки собраны в цехе по производству изделий экологического назначения – новом подразделении ЦНИИТОЧМАШ, организованном в рамках реализации стратегии Госкорпорации «Ростех» по диверсификации производства и расширению выпуска гражданской продукции», - говорится в сообщении.

Все конструктивные элементы и детали блоков выполнены из антикоррозийного материала – полипропилена. Сооружения, для которых собраны блоки, предназначены для очистки стока комплексов жилых зданий, коттеджных поселков, гостиниц, пансионатов, санаториев и других крупных объектов. Главные преимущества – простота и удобство в обслуживании, отсутствие коррозии корпуса и технологических элементов, экологическая безопасность и длительный – более 50 лет – срок эксплуатации.

Сейчас в цехе идет сборка емкости, которая будет использована для хранения и накопления различных жидкостей, в том числе технической и питьевой воды, хозяйственно-бытовых, поверхностных сточных вод, низкоконцентрированных кислот, щелочи. Емкость объемом 40 кубометров изготовлена из полипропилена и разделена на рабочие камеры, в которые устанавливается различное технологическое оборудование и дополнительные патрубки, закладные конструкционные элементы.

В настоящее время в ЦНИИТОЧМАШ разрабатывается проект, предусматривающий производство малых локальных очистных сооружений для хозяйственно-бытовых стоков производительностью от 15 до 1000 кубометров в час. Номенклатурный ряд включает 35 наименований без учета локальных очистных сооружений для частного применения. Более 90% используемого сырья и материалов для производства, в частности, полипропилен, насосное оборудование, электротехнические компоненты, произведены в России. Реализация продукции подразумевает участие ЦНИИТОЧМАШ в федеральной программе «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».