РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 ноя. Лекция по профилактике рака груди пройдет в клинической больнице городского округа Мытищи 30 ноября и 7 декабря, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

«Профилактика рака груди продолжается: пациентки МГКБ смогут посетить лекции и пройти маммографический скрининг. Акция для всех пациенток МГКБ состоится 30 ноября и 7 декабря. Для того, чтобы принять в ней участие, нужно записаться на прием к терапевту, врачу общей практики или акушер-гинекологу по телефону call-центра, через инфоматы или с помощью администратора. Для удобства прохождения обследования по субботам с 8:00 до 15:00 будут работать кабинеты маммографии», - говорится в сообщении.

Во время прошлой подобной акции, которая прошла в консультативно-диагностическом центре ПЦ МГКБ, приняли участие более 500 женщин. Из них маммографию прошли 495 пациенток, УЗИ сделали 186, консультацию получили 154 жительницы округа. В рамках данной акции были выявлены патологии у 36 женщин, их направили на дополнительное обследование.

В консультативно-диагностическом отделении прошло шесть лекций, на которых женщинам подробно рассказали, как проводить самообследование груди, каковы первые признаки новообразований и о мерах профилактики рака груди.