РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 ноя. Школьникам подмосковных Люберец в среду в рамках Всероссийского урока налоговой грамотности рассказали о возникновении налоговой службы в стране, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Историю налоговой службы России, а также причины, по которым гражданам необходимо платить налоги, рассказали учащимся школы №11 в Люберцах. Занятия прошли в рамках Всероссийского урока налоговой грамотности», – говорится в сообщении.

Уроки для школьников 5-8 классов провели сотрудники межрайонного ИФНС России №17 по Московской области. Также дети поучаствовали в игре «Клуб грамотных налогоплательщиков».