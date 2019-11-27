РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 ноя. Около 300 человек приняли участие в девятом открытом православном фестивале молодежи «Великая Победа: наследие и наследники» в Балашихе, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Фестиваль состоялся 26 ноября в Доме культуры «Восход». Организатором мероприятия стал молодежный центр «Мы вместе» при поддержке Балашихинского благочиния и управления по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа.

«Мы считаем, что мероприятия духовно-патриотической направленности очень важны. В честь предстоящего 75-летия Победы мы решили, что в 2019 году фестиваль будет посвящен роли православной церкви в годы Великой Отечественной войны. Хочется рассказать молодежи об участии Русской православной церкви в этот период», – сказал директор молодежного центра «Мы вместе» Эдуард Шнарев.

Он добавил, что фестиваль молодежи посетили около 300 человек. Участникам мероприятия вручили дипломы и памятные подарки.

На мероприятии с концертной программой выступили хор храма Новомучеников и Исповедников Российских, молодежный ансамбль Саввинского преображенского храма, солистки вокальной студии «Шанс-А», студенты подмосковного колледжа «Энергия».

Также выставку детских рисунков, посвященных военной теме, представила художественная студия воскресной школы храма Святителя Николая Чудотворца.