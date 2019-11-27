РИАМО - 27 ноя. Одноэтажное деревянное здание 1910 года постройки с мансардой в столичном районе Ново-Переделкино выставили на торги со стартовой ценой в 70 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«Дача Левенсона» – это бывшая дача жены книгоиздателя Александра Левенсона. Дом, украшенный башенкой с петушком, был построен в стиле модерн по проекту архитектора Федора Шехтеля. Одноэтажное здание с мансардой, построенное в начале XX века, было изначально спроектировано для Русского отдела на международной выставке в Глазго.

«Здание является настоящей достопримечательностью района Ново-Переделкино. Историческая недвижимость в последнее время пользуется высоким спросом инвесторов. Есть предположение, что этот объект будет в их числе. Начальная цена лота – 70 миллионов рублей», – сказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Дом находится в близкой транспортной доступности от станции метро «Переделкино» в районе Ново-Переделкино на Чоботовском проезде и является объектом культурного значения. Будущий владелец обязан осуществлять расходы на содержание объекта и поддержание его в надлежащем состоянии

Управляющий партнер Praedium Александр Ошурко отметил, что целевые инвесторы могут рассматривать этот исторический объект под открытие ресторана.

Эксперты Kalinka Group утверждают, что объект может заинтересовать меценатов и тех, кто ищет штучные продукты, интересуется особенными местами и историческими домами.