РИАМО - 27 ноя. Снег и мороз ожидаются в Подмосковье и Москве в первый день декабря, погода в регионе станет зимней, сообщается на сайте «Метеоновости».

Большую часть ноября в регионе было тепло, а в третьей декаде температура стала отрицательной, но снега не было.

«До конца этой недели Московский регион будет находиться в зоне атмосферного фронта, который разделяет сферы влияния атлантического циклона и сибирского антициклона. Поэтому небо будет в облаках, из которых станут приниматься небольшие осадки, местами в виде слабого снежка. При небольшом морозце ночью и днем около 0 градусов он не задержится на земле», — говорится в сообщении.

В последний день ноября ожидается сначала мокрый снег, который затем перейдет в обычный снег. 1 декабря погода станет зимней: снег укроет землю, температура опустится до минус 5-2 градусов, на дорогах местами образуется сильная гололедица.

Можно будет сказать, что в Московский регион пришла настоящая зима.

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