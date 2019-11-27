РИАМО - 27 ноя. На северо-востоке Москвы в ЖК «Римского-Корсакова, 11» выдали разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов 5 и 6, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Общая площадь корпуса 5 – 29,7 тысячи квадратных метров, в нем 363 квартиры. Площадь корпуса 6 – 35,8 тысячи квадратных метров, он рассчитан на 446 квартир», - говорится в сообщении.

Оба здания с переменной этажностью – от 13 до 24 этажей. Первые этажи нежилые, здесь разместятся магазины и предприятия сферы услуг. Прилегающая территория благоустроена.

Объектам присвоены адреса: улица Римского-Корсакова, дом 11, корпус 3, корпус 4.

ЖК возводится за счет инвестора и предусматривает строительство школы на 550 учеников, детского сада на 220 малышей и наземной автостоянки.

«Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства жилья. На строительстве ЖК «Римского-Корсакова, 11» проводится весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований с участием специалистов центра экспертиз. Контроль ведется на всех этапах производства работ», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.