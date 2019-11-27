РИАМО (МЫТИЩИ) – 27 ноя. Показ документального фильма «Зеркало Кондо. Видеть руками» пройдет 3 декабря в библиотеке имени Кедрина подмосковных Мытищ, сообщается в Instagram-аккаунте библиотек городского округа.

«3 декабря в 15:00 в Центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина состоится премьерный показ документального короткометражного фильма режиссера Павла Славина «Зеркало Кондо. Видеть руками». Приглашаем всех желающих, вход свободный», – говорится в сообщении.

Павел Славин – режиссер, документалист, основатель и руководитель мытищинского клуба документального кино «Мытищи.DOC», член Союза фотохудожников России.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Летная, дом №14, корпус 1 (Центральная библиотека имени Дмитрия Кедрина).