РИАМО - 27 ноя. Крышу французской клиники Orpea, которая появится на территории международного медицинского кластера (ММК) «Сколково», планируют озеленить, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Часть кровли здания будет озеленена не только с целью создания визуально более приятного облика: озелененные крыши приносят и практическую пользу. Так, они поглощают дождевую воду, что позволяет снизить нагрузку на водосточную систему и ливневую канализацию», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Кроме этого, по его словам, за счет «зеленого» покрытия летом увеличивается тепловое сопротивление поверхности, что уменьшает потребность в системах управления микроклиматом. Зимой все наоборот – сокращаются теплопотери и, как следствие, затраты на обогрев здания.

Строительство клиники начнется в 2020 году, а первых пациентов французы рассчитывают принять в 2022. При проектировании здания учитывается несколько принципиальных моментов, к примеру, соответствие ландшафту, вписываемость в архитектурный комплекс кластера, а также национальный характер. Кроме этого, ряд важных медицинских показателей также будут учитывать, один из них – ориентированность на солнце.

«Эта клиника станет одним из многочисленных украшений всего медицинского кластера в Сколково. В данный момент идут переговоры с более чем 10 международными медицинскими компаниями. Поэтому в будущем мы можем рассчитывать на появление новых объектов международного класса», – добавил Кузнецов.