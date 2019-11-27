РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 ноя. На бульваре 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики Подольска прохожим раздали буклеты о профилактике ВИЧ в рамках акции «Профилактика ВИЧ/СПИД», сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

Акцию провел специалист по работе с молодежью молодежного центра «Максимум».

«Целью акции являлось повышение уровня осведомленности по проблеме ВИЧ и СПИД среди подростков и молодежи, а также повышение ответственности у населения к своему здоровью и здоровью окружающих. Для активизации внимания молодежи к этой проблеме были изготовлены и распространены буклеты (которые раздавали прохожим, - ред.) с информацией о профилактике заболевания», - говорится в сообщении.