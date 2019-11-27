РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 ноя. Во Дворце культуры подмосковных Люберец 29 ноября пройдет выступление межэтнического ансамбля «Баяраваня», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Ансамбль выступит в рамках праздничного мероприятия, которое пройдет во Дворце культуры Люберец. Мероприятие приурочено к 10-летию общественной организации «Национально-культурная автономия Мордвы городского округа Люберцы Московской области».

«В программе ожидается выступление межэтнического ансамбля «Баяраваня», ставшего неотъемлемой частью культуры городского округа. Концертная деятельность ансамбля связана с Подмосковьем, Москвой, Мордовией, Эстонией. Солисты исполняют песни на мордовском и русском языках. Праздничная программа состоится 29 ноября в 18:00», – говорится в сообщении.

Также на юбилее организации выступит ансамбль «Люберецкие напевы». Для гостей в фойе ДК будет подготовлена выставка декоративно-прикладного творчества. Кроме того, все желающие смогут отведать мордовские блины.

Дворце культуры находится по адресу: Октябрьский проспект, дом №200.