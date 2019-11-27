РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 ноя. Воспитанникам частной школы «Вектор» города Мытищи рассказали про творчество писателя Евгения Пермяка, сообщается в Instagram-аккаунте Библиотеки городского округа Мытищи.

«Для учащихся АООН школы «Вектор» в Центральной детской библиотеке (ЦДБ) был проведен литературный час по произведениям Евгения Пермяка «Дело мастера боится». Беседа библиотекаря с детьми была похожа на перелистывание страниц журнала, из которых они узнали, каким человеком был Евгений Андреевич, где родился и учился. Ребятам пришлось пофантазировать и проявить смекалку в интерактивной игре «Копилка сказок» и они это с удовольствием сделали», - говорится в сообщении.

Писатель Евгений Пермяк - русский советский писатель и драматург, журналист. Писатель родился в поселке Воткинский завод Сарапульского уезда Вятской губернии, где прошла большая часть его детства и юности. Творческая манера Пермяка испытала сильное воздействие «уральских сказов» Бажова, с которым писатель сотрудничал во время эвакуации в Свердловске. В послевоенные годы часто обращался к детской литературе, много издавался как автор сказок и миниатюр популярно-просветительского и нравоучительного характера.