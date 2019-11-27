РИАМО - 27 ноя. Корпус № 12 в проблемном жилом комплексе «Царицыно» на юге столицы ввели в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«В этом месяце это уже второй введенный в эксплуатацию дом в рамках возведения ЖК «Царицыно» городским застройщиком. В скором времени он сможет приступить к передаче квартир дольщикам 12 корпуса, который рассчитан на 115 квартир», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Площадь 15-этажного дома составляет 25,7 тысячи квадратных метров. Из них площадь квартир – 8,5 тысяч квадратных метров. Дома достраиваются за счет бюджетных денег, работы ведет городской застройщик АО «Мосотделстрой № 1».

«Царицыно» – это самый известный долгострой Москвы. Комплекс начали строить в 2006 году на улице 6-я Радиальная. Прежний застройщик обещал сдать его в 2012 году, но дольщики так и не получили квартиры в срок.