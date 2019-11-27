РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 27 ноя. Ветеран труда из подмосковного Дзержинского получит компенсацию части расходов на приобретение слухового аппарата, говорится в сообщении пресс-службы депутата Мособлдумы Владимира Жука.

Накануне Жук провел личный прием жителей в Дзержинском, приуроченный ко дню рождения партии «Единая Россия». Ветеран труда Николай Андреевич из-за ухудшения слуха приобрел слуховой аппарат за 20 тысяч рублей. Также у него заболела жена, сейчас она находится в паллиативном отделении.

«На приеме Николай Андреевич попросил компенсировать часть расходов. Такую помощь мы обязательно окажем при взаимодействии с соцзащитой», – сказал Жук.

Всего за время двухчасового приема к парламентарию обратились 15 человек. Обращения касались вопросов благоустройства, работы программы «Мой подъезд».

По словам Жука, приемы помогают быть в постоянном диалоге с жителями, защищать их интересы.

С 25 ноября по 1 декабря в честь дня рождения партии «Единая Россия» депутаты разных уровней, секретари местных отделений партии, главы городов общаются с жителями не только в приемных, но и на дополнительных площадках. Первого декабря «Единой России» исполнится 18 лет.