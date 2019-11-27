РИАМО - 27 ноя. В Орехово-Зуеве 30 ноября пройдет форум индустрии моды «Город для бизнеса. OZ FASHION WEEKEND», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Мероприятие проводится при поддержке министерства инвестиций и инноваций Подмосковья. Его цель — развитие и реализация бизнеса индустрии моды.

«Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, участники форума смогут ознакомиться с практическими бизнес-кейсами, а также посетить тренинги и мастер-классы от ведущих игроков Fashion-индустрии. Представители правительства Московской области и муниципальных органов власти презентуют меры господдержки, доступные для предпринимателей, занятых в этой отрасли», - говорится в сообщении.

Участие в форуме примут ведущие модные эксперты, предприниматели, дизайнеры, байеры, поставщики и специалисты Fashion-индустрии.

В рамках деловой программы обсудят поиск эффективных производственных решений, вопросы реализации продукции на рынке, качество материалов, развитие бренда и юридические аспекты.

Форум станет площадкой для диалога между органами власти и бизнесом, в рамках которого стороны совместно попытаются найти эффективные решения для дальнейшего развития отрасли.