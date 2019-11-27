РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 ноя. С 18 по 24 ноября на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» было зарегистрировано 139 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В трех дорожно-транспортных происшествиях пострадали 3 человека. 20 ноября в 10:30 водитель 1967 года рождения, двигаясь на автомашине Toyota Land Cruiser по дворовой территории улице Воровского со стороны Олимпийского проспекта, совершил наезд на 18-летнюю девушку, переходившую проезжую часть справа налево по ходу движения машины вне зоны действия пешеходного перехода. В результате наезда девушка получила травму левой стопы», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения и просит быть предельно внимательными и осторожными при передвижении по дорогам. Соблюдайте установленные правила, выполняйте требование дорожных знаков и светофоров, а также не совершайте резких маневров, не убедившись в безопасности таковых.

При каждой поездке, даже короткой, пользуйтесь ремнями безопасности, а детей, не достигших 12-летнего возраста, перевозите в салоне автомашины только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребенка.

При движении или при переходе проезжей части в темное время суток используйте световозвращающие элементы или включите фонарик на телефоне, сделайте себя заметным на дороге для водителя.

«22 ноября водитель, двигаясь на машине Hyundai Solaris по улице 2-я Бауманская в сторону улицы 1-я Вокзальная, совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть справа налево по ходу движения автомашины в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. В результате наезда женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована», - добавляется в сообщении.

В этот же день другой водитель, двигаясь на машине «ВАЗ 2115» по Олимпийскому проспекту в сторону улицы Академика Каргина, наехал на препятствие - тросовое ограждение, после чего совершил столкновение с движущейся в попутном направлении бетономешалкой. В результате столкновения водитель «ВАЗ» получил серьезные травмы и был госпитализирован.