РИАМО - 27 ноя. За 9 месяцев 2019 года на предприятиях-банкротах в Подмосковье удалось погасить задолженность по зарплате на сумму более 380 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы управление Росреестра по Московской области.

Ведомство совместно с комиссией по вопросам задолженности по выплате заработной платы при правительстве Московской области обеспечивает погашение задолженности организаций, находящихся в стадии банкротства и имеющих задолженность по зарплате и выходным пособиям.

«За 9 месяцев 2019 года в Московской области удалось полностью ликвидировать задолженность по заработной плате в 22 организациях на сумму 84,1 миллиона рублей, в 40 организациях частично погашена задолженность на сумму 299,6 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

В рамках своих полномочий областное управление Росреестра осуществляет функции по контролю и надзору за деятельностью арбитражных управляющих, исполняющих обязанность конкурсных управляющих организаций-банкротов. Именно на такие организации приходится значительный объем задолженности по заработной плате. Погашение задолженности по заработной плате осуществляется при поступлении в конкурсную массу денег от продажи имущества организаций-банкротов.