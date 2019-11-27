РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 ноя. Жительницы Королева могут пройти обследование молочных желез в рамках акции «Скрининг рака молочной железы», сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Скрининг-обследование для жительниц Королева проходит в городских поликлиниках.

«Женщины в возрасте от 40 до 44 лет, за исключением беременных и тех, кому в течение предшествующих 12 месяцев проводилась маммография или компьютерная томография молочных желез, приглашаются на профилактическое обследование в рамках акции «Скрининг рака молочной железы», организованной министерством здравоохранения Московской области», - сказал собеседник агентства.

Для прохождения обследования необходимо обратиться к участковому терапевту или гинекологу женской консультации за направлением на маммографию. При выявлении первичных признаков заболевания будет организована консультация врача-онколога в самое ближайшее время. Наличие паспорта РФ и полиса ОМС обязательно.