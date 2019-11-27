РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 ноя. Жители подмосковных Люберец вместе со своими детьми смогут посмотреть мультфильм «Красная шапочка» и другие в среду в КДЦ «Союз», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Сегодня в 17:00 в культурно-досуговом центре «Союз» городского округа состоится показ мультипликационных фильмов, выпущенных в 30-х годах прошлого века. Зрители смогут насладиться просмотром мультфильмов «Сказка о добром Умаре» (1938 год), «Красная шапочка» (1937 год), «Здесь не кусаются» (1937 год)», – говорится в сообщении.

Вход свободный. Культурно-досуговый центр «Союз» находится по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом №2.