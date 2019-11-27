РИАМО - 27 ноя. Понятие «надзор» в сфере племенного животноводства необходимо заменить на термин «мониторинг», также следует усовершенствовать регламент осуществления надзорной деятельности в данной отрасли, сообщил в среду в ходе круглого стола в рамках VI Международного агропромышленного молочного форума заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Игорь Жаров.

В ходе круглого стола эксперты отрасли обсуждают племенное животноводство и новые условия селекционно-племенной деятельности.

«Считаем целесообразным изменить формулировку статьи 15.1 (ФЗ «О племенном животноводстве» - ред.), исключив фразу «Надзор» или заменив на «Мониторинг». Кроме того, предлагаем разработать федеральные нормативно-правовые акты, регламентирующие осуществление надзора в области племенного животноводства, для единообразного осуществления данной функции на территории РФ», - сказал Жаров.

Основными проблемами современной контрольно-надзорной деятельности он назвал увеличение нагрузки на специалистов в результате реформы, отмену в 2019 году выездных плановых проверок, отсутствие оснований для внеплановых проверок. Кроме того, к большинству выявленных нарушений не применимы существующие административные штрафы (статья 10.11 КоАП РФ).

Развитие молочного скотоводства, племенной базы и систем контроля за состоянием здоровья животных являются основой повышения эффективности производства молока.

VI Международный агропромышленный молочный форум проходит с 26 по 27 ноября в доме правительства Московской области в Красногорске. Мероприятие организовано при поддержке министерства сельского хозяйства РФ. Активное участие в форуме принимает около 300 сельскохозяйственных предприятий Подмосковья, а также эксперты из 30 стран мира. Главные цели и задачи мероприятия – выявление и поиск путей решения проблем отрасли, презентация инвестиционных проектов Московской области и развитие международных связей Подмосковья.