РИАМО - 27 ноя. Производственный корпус площадью 10,5 тысячи квадратных метров планируют достроить в поселении Рязановское Новомосковского административного округа Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

На заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы принято решение предоставить земельный участок в поселение Рязановское вблизи поселка Фабрики имени 1 Мая, для завершения строительства производственного комплекса.

«Земельный участок предоставлен ООО «Гелиос» сроком на три года для завершения строительства производственного комплекса», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она добавила, что сейчас на земельном участке площадью 1,8 гектара расположены производственно-складские здания площадью свыше 1,6 тысячи квадратных метров, а также недостроенный производственный корпус.

Площадь объекта составит свыше 10,5 тысячи квадратных метров, а высота – три этажа.