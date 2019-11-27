РИАМО - 27 ноя. Суд приостановил деятельность хостела на Кутузовском проспекте сроком на 90 суток, на его работу пожаловались жители дома, в котором он расположен, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Хостел расположен на седьмом этаже многоэтажки, квартира, где его организовали, не была переведена в нежилой фонд. Инспекторы нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В помещении не было входов, изолированных от жилой части здания.

«В отношении ООО «М Хостел» составлен протокол по статье 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, материалы административного дела были направлены для рассмотрения в Дорогомиловский районный суд», — говорится в сообщении.

Должностному и юридическому лицам выписали штрафы на общую сумму 40 тысяч рублей.