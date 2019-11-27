РИАМО - 27 ноя. В районе Люблино Москвы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию центра экстремальных видов спорта с аэродинамической трубой, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Центр расположен по адресу: улица Ставропольская, дом 43.

«Спортивный центр высотой от двух до четырех этажей включает аэродинамическую трубу, серфинг-тренажер (искусственная волна), гимнастический зал, зрительскую зону и зону предполетной подготовки, раздевалки», - говорится в сообщении.

Здесь также обустроен медицинский кабинет, комплекс общественного питания, технические и обслуживающие помещения. Есть и своя автостоянка на девять машино-мест.

На прилегающей территории выполнено благоустройство, установлены мачты освещения, скамейки и урны. Объект возведен за счет инвестора.

«Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. К проверкам центра экстремальных видов спорта в Люблино привлекались специалисты центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.