РИАМО - 27 ноя. В подмосковном Клину по информации СМИ об оставлении воспитателями детского сада девочки на улице проводится доследственная проверка, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК по Московской области.

«Из сообщения средств массовой информации следует, что воспитатели частного дошкольного учреждения забыли забрать с прогулки девочку. Ребенка обнаружили случайные прохожие, которые самостоятельно отвели его в здание детского сада», – говорится в сообщении.

Следственным отделом по городу Клину организовано проведение доследственной проверки.

В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации, после чего следователи примут процессуальное решение.