РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 ноя. Интерактивный семинар в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» состоялся в Мытищах, мероприятие было приурочено ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, сообщается в Instagram-аккаунте МГОУ.

«Участниками семинара стали более 250 студентов вуза и преподавателей. Тема крайне важная, острая, актуальная. В мире ВИЧ-инфицированных больных более 35 миллионов, и показатели только растут. Осознавать такое страшно, но вместе мы можем бороться с этой опасностью. Именно поэтому вопрос необходим для обсуждения в школах, вузах, трудовых коллективах», - говорится в сообщении.

Участники семинара узнали о различиях понятий ВИЧ и СПИД, как ВИЧ-инфекция попадает в организм, можно ли это лечить и как, как себя обезопасить от инфекции, где пройти ВИЧ-тестирование. А также все желающие смогли задать волнующие вопросы.