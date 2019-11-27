РИАМО - 27 ноя. Полицейские задержали в Москве четверо подозреваемых, заработавших на незаконных банковских операциях более 52 миллионов рублей, сообщается на сайте столичного ГУ МВД РФ.

«Подозреваемые, используя расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств. За каждую транзакцию злоумышленники получали 8% от перечисленных сумм», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Полицейские провели 12 обысков на территории Москвы и Московской области, в ходе которых изъяли имеющие значение для следствия предметы и документы. Всем фигурантам дела предъявлены обвинения.