РИАМО - 27 ноя. В московских и подмосковных Яндекс.Лавках теперь можно купить наборы продуктов с рецептами для приготовления супов, пасты и других блюд, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Яндекс.Еды.

«Заказать набор свежих продуктов для приготовления смузи, супов, омлетов, пасты и еще около 20 популярных блюд с доставкой за 15 минут теперь можно в 20 районах Москвы, Химках и Красногорске, где работает Яндекс.Лавка», — сказал собеседник агентства.

Продажи в тестовом режиме стартовали в трех точках в середине ноября. Наборы быстро раскупали. Особенным спросом пользовались фруктовые смузи и заготовки для грибного супа, борща, солянки.

Наборы готовят в Санкт-Петербурге, в точки продажи они попадают в течение суток. Продукты свежие, к ним прилагается простой рецепт приготовления. Некоторые ингредиенты уже порезаны и обработаны.

Некоторые упаковки содержат довольно редкие ингредиенты — батат, кунжутную пасту или стружку из кайенского перца. Время приготовления блюд не превышает 10-20 минут.

К праздникам в лавках будут появляться тематические наборы.

Продукты можно заказать в приложениях Яндекс.Еда или Яндекс.Такси. Новая вкладка появляется в приложении, если точка посадки или адрес назначения попадают в зону доставки Яндекс.Лавки.