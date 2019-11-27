РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 ноя. Иномарка и отечественный автомобиль столкнулись на Октябрьском проспекте Люберец в среду, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец ДТП.

Авария произошла в среду около 10:30.

«Автомобиль ехал по левому ряду на Октябрьском проспекте Люберец в сторону Москвы. Иномарка выезжала с Волковского проезда, и автомобили столкнулись в районе стадиона «Торпедо», - сказал очевидец.

Он добавил, что из-за ДТП автомобилям, следующим по Октябрьскому проспекту в сторону Москвы, вместо трех полос для движения пришлось использовать одну.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 11:45 на Октябрьском проспекте в сторону Москвы образовался затор протяженностью 1,6 километра. Он начинается от дома №241 и продолжается до пересечения с улицей Власова. Проехать данный участок можно за семь минут, без пробок время в пути составляет две минуты.