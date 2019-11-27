РИАМО – 27 ноя. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в прямом эфире расскажет об итогах работы правительства и задачах, которые стоят перед кабмином, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Медведев 5 декабря в прямом эфире на ТВ подведет итоги работы кабмина, расскажет об основных задачах, стоящих перед правительством», — говорится в сообщении.

В декабре 2018 года премьер-министр также выступал в прямом эфире. Он отвечал на вопросы журналистов и подводил итоги работы.