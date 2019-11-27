РИАМО - 27 ноя. Пострадавшие в ДТП с автобусом в Доминиканской Республике туристы из Москвы получат компенсацию за медицинские услуги от страховой компании ERV, сообщается на официальном сайте компании.

«Страховая сумма по полису каждого застрахованного составляет 40 тысяч долларов. В покрытие входит оплата расходов на медицинскую помощь, транспортировку с места ДТП до госпиталя, в том числе на вертолете, и медицинскую эвакуацию в Россию», — говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что расходы на лечение оплатят даже после истечения сроков поездки, которые были указаны в полисе. Когда пострадавших выпишут из больниц, им компенсируют транспортировку.

Авария случилась по пути в аэропорт неподалеку от города Игуэй 26 ноября. В автобусе находились 39 человек, застрахованных в ERV. В происшествии никто не погиб, несколько человек госпитализированы с тяжелыми травмами.

В настоящий момент следователи проводят проверку по факту оказания туроператором услуг, не отвечающих требованиям безопасности.