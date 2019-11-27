РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 ноя. Информационный урок «Познавая тайны нового книжного мира», посвященный Всемирному Дню информации, прошел в библиотеке №2 городского округа Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки.

В мероприятии приняли участие ученики 2-го класса гимназии №16.

«Сотрудники библиотеки провели экскурсию и беседу о роли библиотеки в современном мире, о значении книги в жизни человека. Внимание всех ребят привлекла красочная выставка-знакомство: «Великий мир - театр» к всероссийской неделе «Театр и дети». Огромный интерес у школьников вызвали полюбившиеся зарубежные авторы Холли Вебб и Дейзи Медоус, которые писали добрые, волшебные истории о зверятах и привлекли внимание детей красочным оформлением и интересным содержанием книг», - говорится в сообщении.

С ребятами была проведена литературная викторина: «Волшебная книга-загадка», где они проявили свою смекалку и сообразительность, отгадывая сказочных персонажей, а также познакомились с новой детской литературой у книжной выставки: «Для вас, ребятишки, эти новые книжки»