РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 ноя. В торговом центре «МЕГА Белая Дача» подмосковных Котельников 28 ноября пройдет мастер-класс психолога Айгуль Дейнекиной по обретению уверенности, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Двадцать восьмого ноября в библиотеке ТЦ «МЕГА Белая Дача» в Котельниках пройдет мастер-класс «Как обрести уверенность в себе: 7 простых советов» от психолога Айгуль Дейнекиной. Начало в 19:00», - говорится в сообщении.

На лекции «Как обрести уверенность в себе» участники узнают о том, как побороть лень и начать двигаться к цели, повысить свою самооценку, обрести внутреннюю мотивацию. Также участники смогут задать вопросы психологу.

«Расписание всех мероприятий библиотеки ищите на сайте, - заключается в сообщении.