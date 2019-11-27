РИАМО - 27 ноя. Названы имена победителей шестого Международного профессионального конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), пять проектов Подмосковья заняли первые места, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области.

Всего жюри конкурса рассмотрело 550 работ в 19 номинациях. Проекты представили организации России и стран ближнего зарубежья — Армении, Сербии, Казахстана, Беларуси, Южной Осетии и так далее. Участниками конкурса также стали молодые архитекторы, студенты и аспиранты архитектурных вузов. Награждение прошло в Москве.

«Дипломы победителям вручил президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин. Также в церемонии приняли участие президент Российской академии художеств Зураб Церетели, президент союза архитекторов России, член совета НОПРИЗ Николай Шумаков», - говорится в сообщении.

Всего пять проектов Подмосковья взяли первые места. Так, в номинации «Лучший проект генерального плана городского округа (городского поселения, сельского поселения)» первого места досталось сразу трем проектам генеральных планов Хотьково, Волоколамска и Долгопрудного.

«Все вышеперечисленные проекты-победители были представлены на конкурс подведомственным учреждением Мособлархитектуры ГАУ МО «НИиПИ градостроительства. В генеральных планах предусмотрено сбалансированное развитие территорий, предназначенных для строительства социальных, общественно-деловых и производственных объектов, объектов транспортной и инженерных инфраструктур», - рассказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Также первое место в номинации «Лучший проект в области инженерных изысканий» взяло ГБУ МО «Мособлгеотрест». Учреждение представило проект инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории под индустриальный парк «Патриот» в подмосковной Кубинке.

В номинации «Лучший проект по благоустройству и созданию комфортной городской среды» победу одержал проект благоустройства Одинцовского парка культуры, спорта и туризма, который представило ООО «Реформа».

Кроме того, два проекта Московской области заняли вторые места в своих номинациях, а еще четыре подмосковных проекта оказались на третьих местах.