РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 ноя. В подмосковном Подольске проверили 40 объектов торговли на доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На территории городского округа продолжается мониторинг состояния доступности объектов торговли. Мероприятие проводится в целях актуализации перечня приоритетных объектов потребительского рынка и исполнения требований федерального и регионального законодательства в части создания условий для обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«В проверках принимают участие представители Управления потребительского рынка администрации округа, Центра обеспечения мер социальной поддержки населения и Подольской организации «Всероссийское общество инвалидов». Уже было проведено пять выездов и обследовано 40 объектов. По результату мониторинга будут составлены акты обследования и вручены руководителям объектов», - говорится в сообщении.