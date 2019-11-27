РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 ноя. В подмосковном Подольске 28 ноября пройдет форум «Управдом», на нем рассмотрят вопросы капремонта, регионального оператора «МСК-НТ», комплексного благоустройства дворовых территорий и ряд других, сообщила руководитель Подольского отделения ассоциации председателей советов многоквартирных домов Ольга Дорофеева.

«Форум председателей советов многоквартирных домов «Управдом» пройдет в ДК имени Лепсе по адресу: Революционный проспект, 27, начало в 17:00, вход свободный при предъявлении документа, удостоверяющего личность. На форуме расскажут о реализации программы капремонта общего имущества многоквартирных домов, в частности, подъездов, работе регионального оператора МСК-НТ и завершении работ по комплексному благоустройству дворовых территорий», - сказала Дорофеева.

По ее словам, также на форуме обсудят условия проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в электронном виде.