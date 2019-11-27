РИАМО – 27 ноя. В среду откроют трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург, ожидается, что к концу 2020 года по ней будет проезжать как минимум 20 тысяч автомобилей и к 2030 году в этом транспортном коридоре смертность в ДТП упадет в три-пять раз, пишет в среду газета «Известия».

По мнению экспертов, это крайне консервативный прогноз.

«Есть мнение, что трафик будет выше –– через два-три года он достигнет почти 30 тысяч автомобилей в день благодаря положительным социально-экономическим эффектам, в том числе развитию туризма и сопутствующей инфраструктуры», – отметил директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

Новая скоростная трасса тянется от МКАД до примыкания к Кольцевой дороге вокруг Петербурга, она пролегает по территориям Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей в обход населенных пунктов. Ее протяженность составляет 669 километров, при этом протяженность платных участков — 606,7 километра.

Отмечается, что открытие участков трассы в коридоре между Москвой и Петербургом позволило снизить число ДТП практически в два раза. А к 2030 году ожидается падение смертности в этом транспортном коридоре в три – пять раз.

Стоимость проезда по М-11 для легковых машин составит 1820 рублей в будни и 2020 рублей в выходные при оплате наличными. Для тех же автомобилистов, которые пользуются транспондерами проезд по будням обойдется в 1331 рубль, в выходные — 1494 рубля.

Скоростной режим на трассе М-11 составляет 110 километров в час, а на участке обхода Вышнего Волочка максимальная скорость составляет 130 километров в час.