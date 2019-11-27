РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 ноя. Школьники подмосковных Люберец выполнили нормативы ГТО по плаванию и получили отметку в книжке о выполнении, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Спортивное мероприятие прошло 26 ноября на территории фитнес-центра в Люберцах. Его организовал комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа.

«Учащиеся 11-х классов школ городского округа Люберцы приняли участие в выполнении норматива ГТО по плаванию на 50 метров. Более 80 будущих выпускников сумели преодолеть необходимую дистанцию, получив в книжку отметку о выполнении», - говорится в сообщении.