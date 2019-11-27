РИАМО - 27 ноя. Неизвестный похитил сумку с 5 миллионами рублей из салона автомобиля, припаркованного в Таганском районе столицы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на Волгоградском проспекте в районе дома №22. В полицию с заявлением о краже обратился индивидуальный предприниматель, занимающийся грузоперевозками.

«Из салона автомобиля Skoda Fabia неизвестный совершил кражу принадлежащей мужчине сумки, в которой находились 4,8 миллиона рублей и 3,7 тысячи евро. Общий ущерб составил около 5,1 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

В настоящий момент полиция проводит доследственную проверку.