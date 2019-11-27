РИАМО - 27 ноя. Поезда на МЦД-2 в утренний час пик в среду следовали с обычными интервалами, движение оперативно восстановили после утренней поломки токоприемника, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«Поезда на МЦД-2 «Курско-Рижский» в утренний час пик курсировали в штатном интервале. Сегодня утром в 4:50 на станции Павшино из-за излома токоприемника остановился резервный пригородный поезд, следовавший без пассажиров. Электропоезд должен был выполнить рейс Царицыно – Серпухов», – говорится в сообщении.

Электричку оперативно убрали с путей с помощью маневрового локомотива. К 07:11 интервалы движения поездов полностью восстановили.

Причины поломки выяснят совместно с ОАО «РЖД».