РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 ноя. Депутаты Мособлдумы Игорь Коханый и Дмитрий Дениско проконтролируют решение вопроса о наличии рабочих мест и расселения из многоквартирных домов в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Коханый и Дениско провели прием граждан в преддверии Дня рождения партии «Единая Россия» в общественной приемной партии по адресу: улица Кирова, дом 22. На приемах присутствовал исполнительный секретарь местного отделения Владимир Беловодский.

«Жители пришли на прием, чтобы узнать о наличии рабочих мест в городском округе Люберцы. В основном этот вопрос задает молодежь. Также у люберчан возникли вопросы о коммунальных услугах и детских дошкольных учреждениях. Решение проблем взял под личный контроль», - сказал Коханый.

Парламентарий Дениско также ответил на многочисленные вопросы жителей. Самыми актуальными стали вопросы ЖКХ, работа МосОблЕИРЦ по приему платежей граждан за коммунальные услуги. Обратились к депутату также с проблемой расселения из многоквартирных домов, с вопросами трудоустройства и зубопротезирования инвалидов. Все обращения Дениско взял на личный контроль. Ответы на обращения избирателям будут даны в установленный законом срок.

«Сегодня на прием пришли очень талантливые жители! Молодой человек с прекрасным образованием и талантом дизайнера не может найти постоянную работу из-за глухоты. Ответственный по дому в гарнизоне, 80-летний мужчина, кадровый офицер по профессии и поэт по призванию. Все обращения взял в работу», - сказал Дениско.

В преддверии Дня рождения партии «Единая Россия» прием граждан проведут депутаты совета депутатов от фракции. Приемы пройдут как в местной общественной приемной партии, так и в общественных приемных депутатов в округах.

Подробная информация и график проведения приемов размещена на сайте местного отделения партии «Единая Россия» er-lubercy.ru.