РИАМО - 27 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин проехали по Московским центральным диаметрам, они пообщались с пассажирами и выслушали их пожелания в работе МЦД.

«Сегодня с утра с Сергеем Семеновичем (Собяниным - ред.) проехали по МЦД. Пообщалась с жителями, спасибо за добрые отзывы, замечания, предложения. Мы обязательно продолжим благоустраивать прилегающие территории, будем думать над тем, как дальше обустраивать парковочные пространства и тротуары», – написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

Губернатор региона поблагодарил жителей столицы и Подмосковья за высокую оценку проекта МЦД и пожелал им хорошего рабочего дня.

Движение на МЦД запустили 21 ноября. Порядка 1,6 миллиона пассажиров воспользовались маршрутами за четыре дня работы.

С 25 ноября на МЦД-2 курсируют составы с 10 и 11 вагонами. В часы пик количество пассажирских мест увеличилось на 30% – с 489 тысяч до 635 тысяч. На МЦД-1 количество мест также в ближайшее время увеличится. Проезд на МЦД будет бесплатным по 8 декабря – заплатить нужно только за пересадку на метро.

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